Беднар эмоционально выступил на чемпионском параде «Колорадо»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар на чемпионском параде поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли.

«Для меня это какой-то сюрреалистичный момент. Стараюсь не поддаваться эмоциям, но я уже это делаю. Я люблю вас, ребята! Я даже и не могу гордиться своими игроками больше, чем сейчас. Не знаю, как это объяснить и выразить свои эмоции, подобрав слова. У каждого из этих парней своя история в этом клубе. Я могу вам долго рассказывать о каждом из них и о тех жертвах, на которые они пошли ради команды. Я буквально поражён каждым из них. Очень рад за парней, горжусь и люблю их!» — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии. Для «Эвеланш» это третий Кубок Стэнли — ранее команда побеждала в 1996 и 2001 годах.