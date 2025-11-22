Бедард установил рекорд «Чикаго» всех времен

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:9).

Для канадца это 100-й и 101-й ассисты в карьере в регулярных чемпионатах. В возрасте 20 лет и 127 дней он стал самым молодым игроком в истории «Чикаго» со 100+ результативными передачами. Бедард превзошел рекорд Эдди Ольчика, установленный в январе 1987 года, когда американцу было 20 лет и 141 день.

Бедард также стал третьим самым молодым действующим игроком, достигшим этой отметки. Он уступает только Сидни Кросби из «Питтсбурга» (19 лет и 134 дня) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (20 лет и 85 дней).

Канадский нападающий выступает за «Чикаго» с 2023 года. Он провел 171 матч в регулярных чемпионатах НХЛ.