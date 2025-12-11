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Бедард повторил достижение Кейна за «Чикаго»

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард повторил достижение Патрика Кейна по числу матчей с двумя и более очками в возрасте 20 лет и младше.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0) форвард отметился голом и результативной передачей. Это 39-й матч хоккеиста с двумя и более набранными очками. Теперь Бедард делит с Кейном четвертое место по этому показателю в клубной истории.

Только три игрока «Чикаго» имели больше матчей с двумя и более очками в возрасте 20 лет и младше: Эдди Олчик (41), Джереми Реник (41) и Денис Савар (44).

В текущем сезоне на счету 20-летнего Бедарда 30 матчей и 42 (19+23) очка.

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Коннор Бедард
Патрик Кейн
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ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 1 1 0 2
2 Коламбус 1 1 0 2
3 Нью-Джерси 1 1 0 2
4 Рейнджерс 2 1 1 2
5 Каролина 1 0 1 1
6 Филадельфия 2 0 2 1
7 Вашингтон 0 0 0 0
8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 2 1 1 3
2 Бостон 1 1 0 2
3 Монреаль 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Оттава 0 0 0 0
6 Детройт 0 0 0 0
7 Баффало 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 1 1 0 2
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Миннесота 1 1 0 2
4 Даллас 0 0 0 0
5 Виннипег 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Нэшвилл 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 2 1 1 3
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7.10
2.10 02:00 Рейнджерс – Тампа-Бэй 5 : 1
2.10 02:00 Нью-Джерси – Филадельфия 3 : 2 ОТ
2.10 02:00 Коламбус – Баффало 6 : 3
2.10 03:00 Нэшвилл – Миннесота 1 : 3
2.10 04:00 Юта – Чикаго 6 : 0
2.10 04:00 Калгари – Сиэтл 1 : 6
2.10 05:00 Сан-Хосе – Флорида 4 : 3 ОТ
2.10 05:00 Ванкувер – Эдмонтон 7 : 9
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