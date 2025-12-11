Бедард повторил достижение Кейна за «Чикаго»

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард повторил достижение Патрика Кейна по числу матчей с двумя и более очками в возрасте 20 лет и младше.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0) форвард отметился голом и результативной передачей. Это 39-й матч хоккеиста с двумя и более набранными очками. Теперь Бедард делит с Кейном четвертое место по этому показателю в клубной истории.

Только три игрока «Чикаго» имели больше матчей с двумя и более очками в возрасте 20 лет и младше: Эдди Олчик (41), Джереми Реник (41) и Денис Савар (44).

В текущем сезоне на счету 20-летнего Бедарда 30 матчей и 42 (19+23) очка.