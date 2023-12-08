Бедард набрал 21 очко в НХЛ и повторил достижения Лафренье и Хьюза в дебютном сезоне

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (1:0).

18-летний хоккеист набрал 21 (11+10) очко в 25 играх в этом сезоне. Как сообщает сайт НХЛ, Бедард повторил достижения Джека Хьюза (21 (7+14) очко в 61 игре) и Алексиса Лафренье (21 (12+9) очко в 56 играх) по очкам в дебютном сезоне.

«Чикаго» набрало 17 очков в 25 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице «Запада». 10 декабря команда примет «Сент-Луис».