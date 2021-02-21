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Бэбкок стал главным тренером университета Саскачеван

01:17

Канадский специалист Майк Бэбкок назначен на пост главного тренера университета Саскачеван, сообщается на официальном сайте команды.

Последним клубом 57-летнего канадца был «Торонто», из которого он был уволен в ноябре 2019 года.

За свою тренерскую карьеру Бэбкок тренировал «Анахайм» и «Детройт», с которым в 2008 году выиграл Кубок Стэнли. Вместе со сборной Канады Бэбкок завоевал золото Олимпийских игр (2010, 2014) и выиграл Кубок мира-2016.

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