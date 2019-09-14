Стали известны условия контракта Митча Марнера в «Торонто», сообщает Puck Media. Зарплата хоккеиста в первые два года составит 700 тысяч долларов, а в следующие четыре — 750 тысяч. Остальную сумму Марнер будет получать в качестве бонусов в начале сезона.

В первый год бонусы составят 15,3 миллиона долларов, во второй — 14,3 миллиона, в третий — 9,608, в четвертый, пятый и шестой — 7,25.

Марнер защищает цвета «Мэйпл Ливз» с 2016 года. В прошлом сезоне на его счету 94 (26+68) очка, а также 4 (2+2) очка в 7 встречах Кубка Стэнли.