Baza: Мичков попал в ДТП в Дубае

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков попал с другом в ДТП на арендованной машине в Дубае, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

20-летний россиянин утверждает, что находился на пассажирском сиденье арендованного BMW 430. Однако с хоккеиста требуют 100 тысяч долларов, так как аренда была оформлена на него, при этом право на управление машиной было у обоих парней.

Была ли машина застрахована, неизвестно. Владельцы сервиса по аренде автомобилей требуют с Мичкова деньги за разбитую машину. Паспорта обоих россиян находятся в залоге.

По предварительным данным, Матвей уже улетел из ОАЭ. Делом занимаются местные адвокаты.

В сезоне-2024/25 Мичков сыграл 80 матчей и набрал 63 (26+37) очка. Для него это был дебютный сезон в НХЛ.