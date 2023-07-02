Байрам подписал новый контракт с «Колорадо»
Защитник Боуэн Байрам подписал новый контракт с «Колорадо», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 22-летним канадцем рассчитано на два года.
В минувшем сезоне Байрам провел 42 матча за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (10+14) очка. Также на его счету три результативные передачи в 7 играх плей-офф.
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16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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