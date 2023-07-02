Байрам подписал новый контракт с «Колорадо»

Защитник Боуэн Байрам подписал новый контракт с «Колорадо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним канадцем рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Байрам провел 42 матча за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (10+14) очка. Также на его счету три результативные передачи в 7 играх плей-офф.