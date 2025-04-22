Байлсма покинул пост главного тренера «Сиэтла»

Главный тренер «Сиэтла» Дэн Байлсма покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

54-летний американец возглавил «Кракен» в мае 2024 года.

В сезоне-2024/25 «Сиэтл» занял 13-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф. В команде нет российских игроков, однако есть задрафтованный вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой.