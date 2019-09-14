«Батя, ты рад, что тебе не надо играть в этом году?» Александр Овечкин — Орпику
04:02
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первый день тренировочного лагеря обратился к Бруксу Орпику, который в прошлом сезоне завершил карьеру, а на днях вошел в департамент клуба по развитию хоккеистов.
— Батя, ты рад, что тебе не надо играть в этом году? — цитирует RMNB Овечкина.
Орпик, которого российские игроки «Кэпиталз» прозвали «Батей», по разу выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» и «Вашингтона».
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