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«Батя, ты рад, что тебе не надо играть в этом году?» Александр Овечкин — Орпику

04:02
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первый день тренировочного лагеря обратился к Бруксу Орпику, который в прошлом сезоне завершил карьеру, а на днях вошел в департамент клуба по развитию хоккеистов.

— Батя, ты рад, что тебе не надо играть в этом году? — цитирует RMNB Овечкина.

Орпик, которого российские игроки «Кэпиталз» прозвали «Батей», по разу выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» и «Вашингтона».

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