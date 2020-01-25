Барзал выиграл конкурс на скорость

Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал победителем конкурса на скорость в рамках звездного уик-энда НХЛ. Его результат — 13,175 секунды.

Также участие в конкурсе приняли Джек Айкел («Баффало»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Энтони Дюклер («Оттава»), Трэвис Конекны («Филадельфия»), Куинн Хьюз («Ванкувер»).

Напомним, что последние три года этот конкурс выигрывал Макдэвид. Сегодня игрок «Эдмонтона» преодолел дистанцию за 13,215 секунды.