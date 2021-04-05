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Барзал — лучший игрок недели в НХЛ

20:10
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Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал был выбран первой звездой прошедшей игровой недели Национальной хоккейной лиги, сообщает сайт НХЛ. В трех матчах он набрал 7 (3+4) очков.

Второй звездой стал голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс. Он одержал победу в четырех встречах, показав коэффициент надежности 1,71.

Третьей звездой был назван нападающий «Бостона» Брэд Маршан. В трех встречах на счету форварда 7 (5+2) очков.

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