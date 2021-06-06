Барзал: «Ехать при счете 1-3 в серии в Бостон — это смертельный приговор»
6 июня 2021, 09:28
Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал после четвертого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с «Бостоном» (4:1, 2-2 в серии) отметил, что очень доволен победой. По его словам, было бы сложно играть на выезде, уступая в серии.
Барзал забросил шайбу в третьем периоде.
«Ехать при счете 1-3 в серии на арену «ТД-Гарден» в Бостоне — это смертельный приговор. Сегодня для нас был важнейший матч, и все себя проявили. Каждый был вовлечен в игру, будь то голы, хиты, игра в обороне или что-то еще. Поэтому мы и победили», — цитирует Барзала сайт НХЛ.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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