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Барзал: «Ехать при счете 1-3 в серии в Бостон — это смертельный приговор»

6 июня 2021, 09:28
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Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал после четвертого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с «Бостоном» (4:1, 2-2 в серии) отметил, что очень доволен победой. По его словам, было бы сложно играть на выезде, уступая в серии.

Барзал забросил шайбу в третьем периоде.

«Ехать при счете 1-3 в серии на арену «ТД-Гарден» в Бостоне — это смертельный приговор. Сегодня для нас был важнейший матч, и все себя проявили. Каждый был вовлечен в игру, будь то голы, хиты, игра в обороне или что-то еще. Поэтому мы и победили», — цитирует Барзала сайт НХЛ.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей