Главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц высоко оценил игру "Каролины" в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

– "Каролина" заслуживает огромного уважения, – приводит слова Тротца русскоязычный сайт НХЛ. – Равно как и их болельщики, и весь этот хоккейный рынок. "Каролина" – очень быстрая команда, которая прессингует и оказывает давление на всей площадке. Я желаю им всяческой удачи в оставшихся раундах. Их будет очень и очень нелегко обыграть.

​В финале Восточной конференции "Каролина" сыграет с победителем пары "Коламбус" – "Бостон" (2-2).

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