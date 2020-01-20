Барри Тротц: «Такими темпами Овечкин обязательно станет лучшим снайпером в истории»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после поражения от «Вашингтона» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Он оформил хет-трик и вышел на девятое место в истории лиги по голам.

— Как по мне, такими темпами он обязательно станет лучшим снайпером в истории, — приводит слова Тротца российская версия официального сайта НХЛ. — У него потрясающий бросок, он умеет выбирать позицию, умеет открываться под передачу. И шайба доходит до ворот. Чаще всего вратари не видят ее, просто надеются, что она попадет в них.

На счету Овечкина 692 точных броска, он обошел Марио Лемье и делит девятое место со Стивом Айзерманом. Теперь Александр отстает на две шайбы от идущего восьмым Марка Мессье. Лучшим снайпером остается Уэйн Гретцки (894 гола).