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Барри Тротц: «Сегодня Варламов играл фантастически»

10:18
7 января. Нью-Йорк. «Айлендерс» — «Колорадо» — 1:0. Семен Варламов спасает команду от гола. Фото nhl.com
7 января. Нью-Йорк. «Айлендерс» — «Колорадо» — 1:0. Семен Варламов спасает команду от гола. Фото nhl.com
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после победы над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0) отметил игру российского голкипера Семена Варламова. Для россиянина это была первая игра против бывшей команды.

— По его реакции после матча можно было понять, что для него это значит, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тротца. — У него там много друзей, в этой команде у него были хорошие результаты. Первый матч против бывших партнеров всегда необычный. Очень хочется выиграть. И сегодня он играл фантастически, сделав для этого все необходимое.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/kovalchuk-and-varlamov-among-top-russian-performers-january-6/c-313569644

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