Барри Тротц: «Сегодня Варламов играл фантастически»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после победы над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0) отметил игру российского голкипера Семена Варламова. Для россиянина это была первая игра против бывшей команды.

— По его реакции после матча можно было понять, что для него это значит, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тротца. — У него там много друзей, в этой команде у него были хорошие результаты. Первый матч против бывших партнеров всегда необычный. Очень хочется выиграть. И сегодня он играл фантастически, сделав для этого все необходимое.