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Барри Тротц: «Сегодня Варламов дал нам шанс на победу»

09:29
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре вратаря Семена Варламова в шестом матче полуфинала плей-офф НХЛ против «Тампы» (1:2ОТ).

— Сегодня он дал нам шанс на победу, — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ. — Если бы не он, после первых 30 минут разрыв в счете был бы существенным.

«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Далласом». Первый матч финальной серии состоится 20 сентября.

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