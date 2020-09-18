Барри Тротц: «Сегодня Варламов дал нам шанс на победу»
09:29
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре вратаря Семена Варламова в шестом матче полуфинала плей-офф НХЛ против «Тампы» (1:2ОТ).
— Сегодня он дал нам шанс на победу, — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ. — Если бы не он, после первых 30 минут разрыв в счете был бы существенным.
«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Далласом». Первый матч финальной серии состоится 20 сентября.
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