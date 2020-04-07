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Барри Тротц: «Овечкин очень вырос как человек»

06:36
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине. В составе «Кэпиталз» в 2018 году они выиграли Кубок Стэнли.

— Как тренер, я больше люблю суперзвезд, — сказал Тротц в эфире Sportsnet. — У меня была возможность поработать с командами, игравшими в разных стилях. В прежней команде, в которой я работал, звездой был Алекс Овечкин.

Он очень вырос как человек, лидер. Кроме того, улучшил игру в защите. Мне нравится, как он развивается в своей жизни. Сейчас руководствуется другими ценностями в сравнении с тем, когда ему было 21-22 года, и когда он за счет своих таланта и страсти только начинал шуметь в лиге и превращаться в по-настоящему классного лидера. Это действительно здорово.

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