Барри Тротц: «Овечкин очень вырос как человек»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине. В составе «Кэпиталз» в 2018 году они выиграли Кубок Стэнли.

— Как тренер, я больше люблю суперзвезд, — сказал Тротц в эфире Sportsnet. — У меня была возможность поработать с командами, игравшими в разных стилях. В прежней команде, в которой я работал, звездой был Алекс Овечкин.

Он очень вырос как человек, лидер. Кроме того, улучшил игру в защите. Мне нравится, как он развивается в своей жизни. Сейчас руководствуется другими ценностями в сравнении с тем, когда ему было 21-22 года, и когда он за счет своих таланта и страсти только начинал шуметь в лиге и превращаться в по-настоящему классного лидера. Это действительно здорово.