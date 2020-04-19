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Барри Тротц: «Овечкин и Кросби спасли НХЛ»

03:14
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине. В составе «Кэпиталз» в 2018 году они выиграли Кубок Стэнли.

— Было много вопросов о том, сможешь ли ты победить с Овечкиным. Ключевой момент был в том, чтобы заставить его вырасти как человека, — приводятся слова Тротца в Twitter журналиста Грега Вышински. — Ценить вещи, которые не требуют таланта. Сделав это, он стал действительно хорошим капитаном. Он смирился с тем, что его наследие не будет определяться всеми остальными.

Соперничество с Кросби? В некотором смысле они спасли НХЛ.

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