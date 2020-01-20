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Барри Тротц: «Мне не понравились издевательства над Кузнецовым»

03:26
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал эпизод матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:6). Защитник «островитян» Девон Тэйвз отпраздновал гол «птичкой» в стиле Евгения Кузнецова.

— Вы должны знать, кто вы и как вы должны играть, как это делать, чтобы победить, — приводит слова специалиста в своем Twitter журналист Эндрю Гросс. — Не думаю, что мы сделали это вчера, мне не понравились некоторые из выходок...издевательства над Кузнецовым.

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