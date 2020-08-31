Барри Тротц: «Грайсс сегодня был великолепен»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц остался недоволен игрой команды в четвертом матче 2-го раунда Кубка Стэнли против «Филадельфии», несмотря на победу 3:2. При этом специалист похвалил вратаря команды Томаса Грайсса, сделавшего 36 сейвов.

— На мой взгляд, это худшая игра, которую мы проводили на данном этапе плей-офф, — цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. — Если говорить об оптимальном напарнике для всех, то это Томас Грайсс. Он действительно классно тренировался, отдавал все силы на тренировках, а затем, когда мы его выпускаем, он делает много классных вещей. Сегодня он был великолепен. Во втором периоде он был невероятен, как и в третьем, он делал сейвы в ключевых моментах.