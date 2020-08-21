Барри Троц: «Игроки «Вашингтона» всегда будут чемпионами»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц подвел итоги первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (4-1).

58-летний специалист возглавлял «Кэпиталз» с 2014 по 2018 год.

— Игроки «Вашингтона» в моем понимании чемпионы, — приводит слова Троца журналистка Washington Post Джессика Пэлл. — Они всегда будут чемпионами. Это была одна из тех серий, когда, будучи тренером, вы встречаетесь с командой, с которой добились определенного успеха. Это немного разрывает, потому что у тебя есть много хороших воспоминаний.