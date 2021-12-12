«Барракуда» уступила «Абботсфорд Кэнакс», у Эвандера Кейна «-1» в первом матче АХЛ

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступила «Абботсфорд Кэнакс» со счетом 1:5.

В составе «Сан-Хосе» первый матч в АХЛ провел форвард Эвандер Кейн. 30-летний канадец сделал 5 бросков по воротам и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Ранее «Сан-Хосе» выставил Кейна на драфт отказов, после чего отправил его в АХЛ. Форварда дисквалифицировали на 21 матч. Кейн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.

Кэпхит Кейна составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.