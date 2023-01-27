Барков заменит травмированного Мэттьюс на Матче всех звезд НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс пропустит Матч всех звезд НХЛ из-за травмы, сообщает Sportsnet.

Вместо него на Матч всех звезд поедет форвард «Флориды» Александр Барков.

Напомним, что событие пройдет 4 февраля 2023 года в городе Санрайз, на домашней арене клуба НХЛ «Флорида Пантерз».

Традиционно Матчи звезд состоят из двух частей: конкурсов мастерства в первый день и турнир в формате 3х3 между командами дивизионов — во второй.