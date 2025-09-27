Барков успешно перенес операцию по поводу травмы, полученной на тренировке

«Флорида» на официальном сайте объявила, что капитан команды Александр Барков успешно перенес операцию по поводу травмы, полученной на этой неделе на тренировке.

30-летний финн получил травмы передней крестообразной связки и медиальной коллатеральной связки. Он был успешно прооперирован доктором Джоном Урибе в больнице «Баптист Хелт» и будет проходить регулярные обследования. Ожидаемый срок восстановления составляет 7-9 месяцев.

«Флорида» начнет сезон-2025/26 в НХЛ домашним матчем против «Чикаго». Игра состоится 8 октября.