27 сентября 2025, 03:18

Барков успешно перенес операцию по поводу травмы, полученной на тренировке

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Барков.
Фото Reuters

«Флорида» на официальном сайте объявила, что капитан команды Александр Барков успешно перенес операцию по поводу травмы, полученной на этой неделе на тренировке.

30-летний финн получил травмы передней крестообразной связки и медиальной коллатеральной связки. Он был успешно прооперирован доктором Джоном Урибе в больнице «Баптист Хелт» и будет проходить регулярные обследования. Ожидаемый срок восстановления составляет 7-9 месяцев.

«Флорида» начнет сезон-2025/26 в НХЛ домашним матчем против «Чикаго». Игра состоится 8 октября.

Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 51 28 108
2 Питтсбург 79 41 38 98
3 Филадельфия 79 40 39 92
4 Айлендерс 79 43 36 91
5 Коламбус 79 39 40 90
6 Вашингтон 79 40 39 89
7 Нью-Джерси 79 40 39 83
8 Рейнджерс 79 33 46 75
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 80 49 31 106
2 Монреаль 79 47 32 104
3 Тампа-Бэй 79 48 31 102
4 Бостон 79 43 36 96
5 Оттава 79 42 37 94
6 Детройт 79 41 38 91
7 Флорида 79 37 42 78
8 Торонто 79 32 47 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 52 26 114
2 Даллас 79 47 32 106
3 Миннесота 79 45 34 102
4 Юта 78 42 36 90
5 Нэшвилл 79 37 42 84
6 Виннипег 78 35 43 82
7 Сент-Луис 78 33 45 78
8 Чикаго 79 28 51 70
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 79 40 39 90
2 Вегас 79 36 43 89
3 Анахайм 79 42 37 89
4 Лос-Анджелес 78 33 45 85
5 Сан-Хосе 78 37 41 81
6 Сиэтл 78 33 45 77
7 Калгари 78 32 46 73
8 Ванкувер 78 22 56 52
Результаты / календарь
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
11.04 19:30 Бостон – Тампа-Бэй - : -
11.04 20:00 Айлендерс – Оттава - : -
11.04 22:00 Питтсбург – Вашингтон - : -
11.04 23:00 Лос-Анджелес – Эдмонтон - : -
Все результаты / календарь

