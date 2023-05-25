Барков о победном голе «Флориды» в серии с «Каролиной»: «Все произошло так быстро!»

Нападающий «Флориды» Александр Барков рассказал о своей реакции на победный гол в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3).

Форвард «Пантерз» Мэттью Ткачак забросил победную шайбу за 5 секунд до конца третьего периода с передачи Баркова. «Флорида» выиграла серию у «Каролины» со счетом 4-0 и вышла в финал Кубка Стэнли.

«Трудно объяснить, как все получилось. Все произошло так быстро! Выход в финал значит очень много для нас. Мы прошли непростой путь, хотя никто не говорил, что будет легко», — цитирует Sportsnet Баркова.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» встретится с победителем полуфинала «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-0).