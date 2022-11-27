Барков пропустит матч «Флориды» с «Сент-Луисом»

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Форвард «Флориды» Александр Барков пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

27-летний финн пропустит встречу из-за болезни.

В текущем сезоне Барков провел 19 матчей, в которых набрал 18 (5+13) очков.