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Барков продлил контракт с «Флоридой» на 8 лет и 80 миллионов долларов

Финский нападающий Барков продлил контракт с «Флоридой» на 8 лет и 80 миллионов долларов
17:48
Александр Барков. Фото ХК" Флорида".
Александр Барков. Фото ХК&quot; Флорида&quot;.
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Нападающий «Флориды» Александр Барков подписал новый контракт с клубом. Он заключил соглашение на 8 лет и 80 миллионов долларов. Кэпхит контракта — 10 миллионов долларов за сезон.

У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон. Новое соглашение вступит в силу с сезоне-2022/23.

Барков был выбран «Пантерами» на драфте-2013 под общим вторым номером. С тех пор нападающий провел в лиге 529 матчей и набрал 465 (181+284) очков.

Ранее Барков впервые в карьере завоевал «Селки Трофи» как лучший форвард НХЛ оборонительного плана.

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Иван Шитик все материалы автора
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