Барков продлил контракт с «Флоридой» на 8 лет и 80 миллионов долларов

Нападающий «Флориды» Александр Барков подписал новый контракт с клубом. Он заключил соглашение на 8 лет и 80 миллионов долларов. Кэпхит контракта — 10 миллионов долларов за сезон.

У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон. Новое соглашение вступит в силу с сезоне-2022/23.

Барков был выбран «Пантерами» на драфте-2013 под общим вторым номером. С тех пор нападающий провел в лиге 529 матчей и набрал 465 (181+284) очков.

Ранее Барков впервые в карьере завоевал «Селки Трофи» как лучший форвард НХЛ оборонительного плана.