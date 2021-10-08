Барков продлил контракт с «Флоридой» на 8 лет и 80 миллионов долларов
Финский нападающий Барков продлил контракт с «Флоридой» на 8 лет и 80 миллионов долларов
17:48
Нападающий «Флориды» Александр Барков подписал новый контракт с клубом. Он заключил соглашение на 8 лет и 80 миллионов долларов. Кэпхит контракта — 10 миллионов долларов за сезон.
У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон. Новое соглашение вступит в силу с сезоне-2022/23.
Барков был выбран «Пантерами» на драфте-2013 под общим вторым номером. С тех пор нападающий провел в лиге 529 матчей и набрал 465 (181+284) очков.
Ранее Барков впервые в карьере завоевал «Селки Трофи» как лучший форвард НХЛ оборонительного плана.
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