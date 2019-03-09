Барков признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первая звезда - форвард "Флориды" Александр Барков. Он сделал пять результативных передач в матче с "Миннесотой" (6:2) и установил новый рекорд клуба.

Вторая звезда - вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби. Он сделал шат-аут в матче с "Нью-Джерси" (3:0). Голкипер повторил рекорд клуба по играм "на ноль" (35).

Третья звезда - нападающий "Флориды" Джонатан Юбердо. Он набрал 4 (1+3) очка в матче с "Миннесотой" (6:2).

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