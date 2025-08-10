Барков привез Кубок Стэнли в родной Тампере

Нападающий и капитан «Флориды» Александр Барков провел день с Кубком Стэнли в родном Тампере.

Хоккеист второй год подряд приезжает с трофеем в финский город. По прибытии на родину 29-летний форвард устроил вечеринку на PadelOne Arena в Кивимихенкату.

«Надеюсь, мама приготовит что-нибудь, что я смогу съесть из Кубка. Я много ем, но готовить не умею. Курица-гриль и сосиски-гриль — вот и все, что я могу приготовить», — цитирует Баркова пресс-служба НХЛ.

Барков выступает за «Флориду» с 2013 года. В финале Кубка Стэнли-2025 «Пантерз» победили «Эдмонтон» со счетом 4-2 в серии.