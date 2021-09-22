Барков подтвердил, что ведет с «Флоридой» переговоры по новому контракту
17:25
Нападающий «Флориды» Александр Барков подтвердил, что ведет переговоры по новому контракту. Он отметил, что обе стороны заинтересованы в завершении переговоров до старта сезона, пишет журналист Джордж Ричардс.
У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон.
Барков был выбран «Пантерами» на драфте-2013 под общим вторым номером. С тех пор нападающий провел в лиге 529 матчей и набрал 465 (181+284) очков. Он уже несколько лет является капитаном «Флориды».
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