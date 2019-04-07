Барков побил рекорд Буре по очкам за "Флориду"

Нападающий "Флориды" Александр Барков набрал два очка (1+1) в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси" (3:4 ОТ).

23-летний форвард по итогам сезона записал на свой счет 96 баллов (35+61). Это позволило финскому хоккеисту превзойти достижение россиянина Павла Буре, который в сезоне-1999/00 в составе "Пантер" набрал 94 очка (58+36).

– Это потрясающе, – цитирует Баркова пресс-служба "Флориды". – Я хочу поблагодарить всех, кто играл со мной. Без этих парней побить рекорд было бы невозможно.

"Флорида" не попала в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.