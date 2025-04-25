Барков не доиграл второй матч с «Тампой»

Нападающий «Флориды» Александр Барков получил повреждение во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (2:0).

29-летний финн в конце матча неприятно влетел в борт после силового приема от Брэйдена Хэгела и больше не вернулся на лед.

Счет в серии 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.