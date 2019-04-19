Барков, Монахан и О’Райлли претендуют на "Леди Бинг Трофи"

Официальный сайт НХЛ назвал претендентов на "Леди Бинг Трофи". Этот приз ежегодно вручается игроку продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Решение принимают члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

На трофей претендуют Александр Барков ("Флорида"), Шон Монахэн ("Калгари") и Райан О’Райлли ("Сент-Луис"). Победитель будет объявлен на церемонии NHL Awards 19 июня в Лас-Вегасе. Он получит десять тысяч долларов, а другие номинанты - шесть и четыре, соответственно.

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