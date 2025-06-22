Барков исполнил кричалку в честь Бобровского на чемпионском параде «Флориды»

Нападающий «Флориды» Александр Барков зарядил кричалку в честь российского голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского на чемпионском параде команды.

«Пантерз» 22 июня отмечают чемпионство на пляже в Форт-Лодердейле.

29-летний капитан «Флориды», выступая с речью, трижды крикнул болельщикам «Боооби». Они подхватили кричалку и трижды повторили за Барковым.

18 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финальной серии и во второй раз подряд стала победителем Кубка Стэнли. Помимо Бобровского, за команду выступает российский защитник Дмитрий Куликов.

«Флорида» стала победителем Кубка Стэнли во второй раз подряд. Кроме того, команда третий раз кряду вышла в финал плей-офф НХЛ.