Барклай Гудроу: "Это однозначно главный гол в моей карьере"

Нападающий "Сан-Хосе" Барклай Гудроу после седьмого матча первого раунда Кубка Стэнли против "Вегаса" (5:4 ОТ, 4-3) отметил, что забил главный гол в жизни.

– Это однозначно главный гол в моей карьере, – цитирует Гудроу официальный сайт НХЛ. – Это была моя всего вторая смена в овертайме, так что ноги были свежими... Да, у нашей тройки был в целом сложный матч, но приятно закончить вечер вот таким образом. Мы проигрывали в серии 1-3, за 10 минут до конца третьего матча уступали 0:3, но показали, как делали это на протяжении всего года, что никогда не сдаемся. Нам удалась важнейшая волевая победа. Не думаю, что смогу сегодня уснуть.

Напомним, "Шаркс" в третьем периоде удалось совершить невероятный камбэк. Команда, уступая со счетом 0:3, в течение 4 минут забросила 4 шайбы. Такое стало возможным после матч-штрафа Коди Икина.

"Вегасу" удалось сравнять счет на последней минуте основного времени усилиями Джонатана Маршессо.

Победный гол в овертайме забил Гудроу.