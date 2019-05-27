Барбашеву нравится, что Беруби может наорать на любого игрока

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев назвал главного тренера "Блюз" Крэйга Беруби отличным мотиватором, сообщает официальный сайт НХЛ.

– Еще в АХЛ понял, что Беруби просто отличный специалист. Знаете, что мне в нем особенно нравится? Он может наорать на любого игрока в команде. Неважно кто ты – Баумистер, Тарасенко – он может на любого накричать и сказать, что нужно делать на льду. Малое количество тренеров может так поступить, если честно. Но и хорошие слова он тоже всегда находит. После заброшенной шайбы, которую "Шаркс" нам забили после паса рукой и из-за которого случился скандал, Беруби сразу же сказал нам: "Забудьте! Пусть это будет топливом для следующей игры, – приводит слова Барбашева пресс-служба НХЛ.

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