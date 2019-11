Барбашев забросил вторую шайбу в сезоне. Видео

«Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Сент-Луис» (0:1, после первого периода). На 4-й минуте отличился российский форвард «блюзменов» Иван Барбашев. Это его второй гол в сезоне. В 18 встречах на его счету 6 (2+4) очков.

Barbashev puts more than just the puck into the net to secure the early lead for the @StLouisBlues! #STLvsCGY pic.twitter.com/utiGNpJnJG