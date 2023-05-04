Барбашев забросил вторую шайбу в этом Кубке Стэнли

«Вегас» сравнял счет в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона».

На 5-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Иван Барбашев. Для него это вторая шайба в этом Кубке Стэнли.