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Барбашев забросил в «Зимней классике» и установил личный рекорд результативности в НХЛ

05:14
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«Сент-Луис» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». На 15-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев.

Для 26-летнего россиянина этот гол стал 12-м в этом сезоне. Также на его счету 15 голевых передач. Таким образом, он установил личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат НХЛ — 27 очков.

Сегодняшняя игра проходит на открытой площадке в рамках «Зимней классики НХЛ».

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Евгений Козинов все материалы автора
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