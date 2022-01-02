Барбашев забросил в «Зимней классике» и установил личный рекорд результативности в НХЛ

«Сент-Луис» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». На 15-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев.

Для 26-летнего россиянина этот гол стал 12-м в этом сезоне. Также на его счету 15 голевых передач. Таким образом, он установил личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат НХЛ — 27 очков.

Сегодняшняя игра проходит на открытой площадке в рамках «Зимней классики НХЛ».