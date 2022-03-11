Барбашев забросил шайбу в ворота Шестеркина

«Сент-Луис» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». На 14-й минуте второго периода счет стал 2:0.

Голом отметился российский нападающий Иван Барбашев. Эта шайба стала для него 18-й в текущем сезоне.

Ворота «Рейнджерс» защищает российский вратарь Игорь Шестеркин. На данный момент он отразил 10 из 12 бросков.