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Сегодня, 04:34

Барбашев забросил шайбу в ворота Шестеркина

Барбашев забросил шайбу в ворота Шестеркина
Евгений Козинов
Корреспондент

«Сент-Луис» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». На 14-й минуте второго периода счет стал 2:0.

Голом отметился российский нападающий Иван Барбашев. Эта шайба стала для него 18-й в текущем сезоне.

Ворота «Рейнджерс» защищает российский вратарь Игорь Шестеркин. На данный момент он отразил 10 из 12 бросков.

Иван Барбашев
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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НХЛ, расписание матчей 11 марта: «Каролина» — «Колорадо», «Сент-Луис» — «Рейнджерс» и другие
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 58 29 29 64
6 Анахайм 59 27 32 63
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
Результаты / календарь
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11.03 03:00
Баффало – Вегас
 - : -
11.03 03:00
Бостон – Чикаго
 - : -
11.03 03:00
Детройт – Миннесота
 - : -
11.03 03:00
Каролина – Колорадо
 - : -
11.03 03:00
Нью-Джерси – Виннипег
 - : -
11.03 03:00
Оттава – Сиэтл
 - : -
11.03 03:00
Торонто – Аризона
 - : -
11.03 03:00
Флорида – Филадельфия
 - : -
11.03 03:30
Айлендерс – Коламбус
 - : -
11.03 04:00
Нэшвилл – Анахайм
 - : -
11.03 04:00
Сент-Луис – Рейнджерс
- : -
11.03 05:00
Калгари – Тампа-Бэй
 - : -
11.03 06:30
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 81
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 57 78
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 43
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 38
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 57 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 37 1.93
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.02
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 44 2.11
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