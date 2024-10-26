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Сегодня, 02:43

Барбашев забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вегас» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 7-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев. Ассистировали ему Алекс Пьетранжело и Ноа Хэнифин.

Для 28-летнего россиянина этот гол стал 6-м в текущем сезоне. Также на его счету 4 голевые передачи.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 7 5 2 11
2 Нью-Джерси 10 5 5 11
3 Вашингтон 6 5 1 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Питтсбург 8 3 5 7
6 Коламбус 6 3 3 6
7 Айлендерс 6 2 4 6
8 Филадельфия 7 1 6 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 9 5 4 11
2 Оттава 6 4 2 8
3 Тампа-Бэй 7 4 3 8
4 Детройт 7 4 3 8
5 Торонто 8 4 4 8
6 Баффало 8 3 5 7
7 Бостон 8 3 5 7
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 7 7 0 14
2 Миннесота 7 5 2 12
3 Даллас 8 6 2 12
4 Сент-Луис 8 5 3 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Чикаго 7 2 5 5
8 Нэшвилл 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 7 5 2 11
2 Лос-Анджелес 8 4 4 10
3 Вегас 7 4 3 9
4 Сиэтл 8 4 4 9
5 Ванкувер 6 3 3 8
6 Анахайм 6 3 3 7
7 Эдмонтон 7 2 5 5
8 Сан-Хосе 8 0 8 2
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Вегас – Оттава
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Нью-Джерси – Айлендерс
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Чикаго – Нэшвилл
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Эдмонтон – Питтсбург
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26.10 20:00
Баффало – Детройт
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