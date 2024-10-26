Барбашев забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 7-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев. Ассистировали ему Алекс Пьетранжело и Ноа Хэнифин.

Для 28-летнего россиянина этот гол стал 6-м в текущем сезоне. Также на его счету 4 голевые передачи.