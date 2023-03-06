Барбашев забросил первую шайбу за «Вегас»

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

27-летний россиянин забросил шайбу на 20-й минуте и сделал счет 2:0.

Для Барбашева это первый гол в составе «Голден Найтс». Форвард присоединился к команде в феврале в результате обмена.

На данный момент на счету Барбашева 33 (11+22) очка в 63 матчах сезона.