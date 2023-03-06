Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:54

Барбашев забросил первую шайбу за «Вегас»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

27-летний россиянин забросил шайбу на 20-й минуте и сделал счет 2:0.

Для Барбашева это первый гол в составе «Голден Найтс». Форвард присоединился к команде в феврале в результате обмена.

На данный момент на счету Барбашева 33 (11+22) очка в 63 матчах сезона.

Иван Барбашев
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
0
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
В Минобороны РФ сообщили о работе дополнительной горячей линии по СВО
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Каролина» разгромила «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
6.03 02:00
Филадельфия – Детройт
 - : -
6.03 02:00
Вегас – Монреаль
 - : -
6.03 03:00
Аризона – Нью-Джерси
 - : -
6.03 05:00
Колорадо – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 122
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 96
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 63 88
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 52
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 62 44
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

61 42
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 39 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 29 1.95
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 22 2.26
Новости
RSS RSS
Все новости