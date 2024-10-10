Барбашев забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил свою первую шайбу в новом регулярном чемпионате НХЛ.

На 18-й минуте первого периода матча против «Колорадо» он сделал счет 2:1 в пользу «Голден Найтс». Позже в этой игре он также отметился 2 голевыми передачами.