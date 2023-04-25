Барбашев забросил первую шайбу в серии с «Виннипегом»

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев отличился в четвертом матче серии с «Виннипегом».

27-летний россиянин забросил шайбу на 35-й минуте и сделал счет 3:1.

На данный момент на счету Барбашева 3 (1+2) очка в четырех матчах серии с «Виннипегом».