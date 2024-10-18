Барбашев забросил четвертую шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» в третий раз вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 2-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев и сделал счет 3:2.

28-летний россиянин забросил 4-ю шайбу в этом сезоне. Всего на его счету 8 (4+4) очков.