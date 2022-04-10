Барбашев забросил 23-ю шайбу в сезоне

«Сент-Луис» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». Счет стал 5:1.

На 17-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Иван Барбашев. Для него эта шайба стала 23-й в этом сезоне.