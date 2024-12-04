Барбашев забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» после первого периода выигрывает у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 11-й минуте шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев. Для него это 13-й гол в сезоне.

Теперь у 28-летнего россиянина 28 (13+15) очков в 26 играх этого сезона.