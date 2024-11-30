Барбашев забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». На последней минуте первого периода счет стал 2:1.

Голом отметился российский нападающий Иван Барбашев. Для него это 11-я заброшенная шайба в сезоне.

Ассистировал Барбашеву соотечественник Павел Дорофеев, у которого теперь 4 голевые передачи в сезоне.