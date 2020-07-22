Барбашев высказался о своей замене в составе «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев признался, что не обсуждал со своей женой Ксенией возможность пропуска матчей. «Блюз» заменили россиянина в составе на Маккензи Макичерна в связи с тем, что в середине августа игроку придется покинуть расположение команды из-за рождения своего первого ребенка.

— Мы об этом даже не говорили, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Барбашева. — Я знаю, что для нее тяжело, что в условиях скорого рождения ребенка я уеду, но я пообещал ей вернуться".