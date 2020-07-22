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Барбашев высказался о своей замене в составе «Сент-Луиса»

06:30
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев признался, что не обсуждал со своей женой Ксенией возможность пропуска матчей. «Блюз» заменили россиянина в составе на Маккензи Макичерна в связи с тем, что в середине августа игроку придется покинуть расположение команды из-за рождения своего первого ребенка.

— Мы об этом даже не говорили, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Барбашева. — Я знаю, что для нее тяжело, что в условиях скорого рождения ребенка я уеду, но я пообещал ей вернуться".

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/barbashev-replaced-by-maceachern-on-4th-line/c-317561658

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